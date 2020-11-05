Власти Москвы отказались вводить локдаун из-за пандемии

Больницы в Москве справляются с нагрузкой из-за пандемии COVID-19, вводить ограничения для жителей пока не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Две недели была достаточно стабильная ситуация по выявляемости и по госпитализациям. Но на этой неделе мы опять отмечаем определенный рост», — сообщил Собянин в интервью «России 24».

Он добавил, что за рубежом введены «гораздо более жесткие меры» вплоть до полного локдауна.

«Мы пока не предполагаем это делать, считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — резюмировал градоначальник.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил телеканалу, что в городе снизилось количество пассажиров в общественном и на личном транспорте. Из-за этого необходимости водить пропуска нет.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше 19 тысяч заболевших фиксируют второй день подряд. В Москве прирост составил 5255 человек.