В России не планируют вводить локдаун на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что меры в условиях пандемии самостоятельно принимает каждый регион. Но в Кремле нет информации о том, что какие-то из субъектов собираются вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, сообщило РИА «Новости».

«На федеральном уровне локдаун не планируется», — подчеркнул Песков.

По его словам, дефицита препаратов для прививок в России не будет.

«Мы такой риск (нехватки вакцин — прим. ред.) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет», — заключил он.

За минувшие сутки в России было выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. На фоне роста заболеваемости в регионах начали вводить обязательную вакцинацию части населения и принимать новые ограничительные меры.

В Москве с 28 июня посещать рестораны и кафе смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса, имеет отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах. Доступ в заведения можно будет получать с помощью QR-кодов.