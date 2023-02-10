Важное 10 февраля 2023, 09:10 Путин указал на роль дипломатов в срыве планов по изоляции России Президент Путин: дипломаты помогли сорвать планы Запада по изоляции России

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Дипломаты помогли сорвать планы Запада по изоляции России, а также усилить сотрудничество с многими государствами. На это указал президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме к Дню дипломатического работника.

Глава государства подчеркнул, что лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы именно сейчас, «в условиях развязанной против России гибридной войны». Очень важно становится максимально эффективно использовать внешнеполитические инструменты для защиты государственного суверенитета и национальной безопасности.

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«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — обратился Путин к сотрудникам и ветеранам МИД России.

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Он пояснил, что на повестке дня — продолжение наращивания сотрудничества с ответственными международными партнерами, в том числе странами СНГ.