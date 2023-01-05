Мир 05 января 2023, 13:33 Соперничество и сотрудничество. Американцы напомнили россиянам об отношениях двух стран Посольство США в Москве опубликовало видеообращение к россиянам с кадрами общего прошлого РИА «Новости»

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Американское посольство в Москве выпустило обращение к россиянам. Авторы напомнили, что между двумя государствами происходило соперничество, но также сотрудничество для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивался мир. Свое заявление дипломаты сопроводили видео с кадрами из исторической хроники. Запись доступна на официальной странице дипмиссии в Twitter.

На опубликованном видео показали встречу маршала Жукова и генерала Эйзенхауэра, писателей Льва Толстого и Федора Достоевского, российских космонавтов и американских астронавтов, а также кадры переговоров лидеров двух держав: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клинтона.

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В сообщении говорится, что Россия и США соперничали и сотрудничали друг с другом, но обе страны всегда роднила общность культур и достижений. Русскую литературу изучают в американских школах, а произведения русских классиков исполняют в самых престижных учреждениях культуры США.

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«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — говорится в тексте обращения.

Эти слова сопроводили видео военного конфликта на Украине.

В конце марта 2022 года президент США Джо Байден заявил, что американцы не рассматривают россиян в качестве врагов, но решение властей страны провести специальную военную операцию на Украине нельзя оставлять без ответа.