Объекты НАТО вблизи границ РФ в Кремле назвали поводом для особого внимания

Развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ — это повод для необходимых шагов по обеспечению безопасности нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Так пресс-секретарь прокомментировал информацию о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане. Он отметил, что Россия взаимодействует с Турецкой республикой по вопросам стабилизации обстановки в Закавказье.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного во вторник двумя странами Шушинского соглашения. В документе прописано, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства.