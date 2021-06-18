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    18 июня 2021, 12:45

    Объекты НАТО вблизи границ РФ в Кремле назвали поводом для особого внимания

    Анастасия Калинина

    Развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ — это повод для необходимых шагов по обеспечению безопасности нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Объекты НАТО вблизи границ РФ в Кремле назвали поводом для особого внимания

    «В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

    Так пресс-секретарь прокомментировал информацию о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане. Он отметил, что Россия взаимодействует с Турецкой республикой по вопросам стабилизации обстановки в Закавказье.

    До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного во вторник двумя странами Шушинского соглашения. В документе прописано, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства.