Кадыров назвал абсурдом материалы об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и абсурдом последние публикации об убийстве Бориса Немцова. Чеченцев он попросил не пугать «страшилками и расследованиями» и указал на украинский след в случившемся.

Кадыров заметил, что в размещенных материалах СМИ ссылаются на расследование «сомнительного агентства». Своем мнение об этом чеченский лидер разместил в Telegram, указав, что чеченцев «вновь за уши привязали» к связанным с убийством политика событиям.

«Пишут, что Сулейману и Адаму (сенатор Сулеймана Геремеев и депутат Госдумы Адам Делимханов — примеч. ред.) и звонили соучастники преступления в день убийства Немцова. Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли», — заявил Кадыров.

Глава Чечни заметил, что «основные следы ведут на Украину», которая «появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением».

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 1990-х он занимал ряд высоких постов в правительстве.