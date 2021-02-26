Кадыров рассказал, как Путин помог избавить Чечню от боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что решающий удар по боевикам в республике удалось нанести благодаря Владимиру Путину. Президент принимал в спецоперации против бандитского подполья непосредственное участие.

Об этом Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание и поддержка Владимира Владимировича [Путина] стали решающим фактором в разгроме НВФ и обеспечении безопасности и общественного порядка на территории ЧР. Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — написал он.

Кадыров отметил, что Чечня искренне признательна Путину, под руководством которого «впервые в мировой истории уничтожила международный терроризм». Глава республики также отметил профессионализм и мужество бойцов, которые проводили спецоперацию — в их числе был и младший брат Кадырова. Лидер Чечни подчеркнул, что благодаря их слаженности, самоотверженности и оперативности у бандгруппы не было ни единого шанса уйти.

Последнюю организованную бандгруппу уничтожили в Чечне в декабре 2020 года. О ликвидации террористического подполья в республике стало известно 20 января 2021 года, после того, как спецслужбы Чечни устранили группировку Аслана Бютукаева.