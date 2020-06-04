«Об отмене решения узнала по ТВ». Жительнице Оренбурга пока не вернули четверых детей

Дети Алены Лихтенвальд, отобранные у матери оренбургскими органами опеки, пока не вернулись домой. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области отменила это решение и признала работу системы профилактики безнадзорности неэффективной.

Об этом «360» сообщила мать Николая, мужа Алены Лихтенвальд.

«Нет, дети еще в приюте. О решении комиссии я узнала по ТВ. Николаю и Алене никто не звонил, извинений не приносил», — рассказал женщина.

1 июня стало известно, что органы опеки силой отобрали четверых детей у жительницы Оренбургской области. Алена сообщила, что это произошло после того, как власти отказались выделить деньги на ремонт протекавшей крыши дома, где жила семья.

Женщина не хотела отдавать детей, так как не видела к этому оснований. Родительских прав ее не лишали и соцслужбы на нее не жаловались.

Тем не менее, полицейские надели на нее наручники и детей забрали.

4 июня стало известно комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области отменила решение об изъятии детей и сочла работу районных органов опеки неэффективными. Она также рекомендовала суду не рассматривать ходатайство о лишении Алены Лихтенвальд родительских прав.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о халатности. Следователи сообщили о возможном превышении полицейскими должностных полномочий.

Глава региона Денис Паслер уволил с должности главу Домбаровского района Валерия Швиндта, где произошел скандальный инцидент. Губренатор поручил оказать многодетной семье помощь в ремонте жилья и трудоустройстве отца семейства.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Шмелева сообщила ТАСС, что у органов опеки были причины принять решение об изъятии детей.

«Основания для отобрания были на тот момент. Родители не исполняли должным образом свои обязанности: отказывались от медицинских осмотров, лечения, вакцинации, не осуществляли должного ухода за детьми. В доме неоднократно замечали антисанитарные условия, поэтому опасность для здоровья детей была», — сказала Шмелева.

Сотрудники администрации проводили беседы с родителями, но конкретных мер не принимали. Поэтому их работа была признана неэффективной.