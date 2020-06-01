«Они меня зажали в угол!» Жительница Оренбурга рассказала, из-за чего у нее забрали четверых детей

Жительница Оренбургской области, у которой силой отобрали четверых детей, рассказала «360», с чего все началось. Причиной стало ветхое жилье, на которое власти отказались выделять деньги.

«Мы попросили помощи у власти выделить деньги на ремонт крыши дома. Нам отказали, потому что в 2017 году мы получили материнский капитал. После этого к нам приехали органы опеки и забрали детей», — рассказала Алена.

Родительских прав она не лишена, и жалоб со стороны социальных служб на семью не было. По словам женщины, изначально планировалось, что детей отправят не в детдом, а в реабилитационный центр.

«Мне сказали, что надо выселиться со своими детьми и проехать в больницу, а потом переехать в реабилитационный центр. Они меня в угол зажали! Четверо сотрудников отнимали у меня детей, — вспоминает Алена. — Как они там выглядят и что делают — я даже не знаю. Меня не пускают к ним».

Все произошло накануне в частном доме. К семье приехали органы опеки, инспектор по делам несовершеннолетних и два сотрудника полиции. Мать не хотела отдавать детей, в итоге ее окружили сотрудники полиции и забрали детей, а на нее надели наручники. Инцидент попал на видео.

Сейчас в деле разбирается Следственный комитет. Он же даст оценку и действиям полицейских.