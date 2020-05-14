В Госдуме предложили исключить из УК статью об оскорблении власти

«Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить», — сказано в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что эта статья «не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы, все перечисленные в статье наказания — штраф, обязательные или исправительные работы — свойственные административным наказаниям».

«Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК», — говорится в записке.

Авторы законопроекта считают, что следует уравнять правовое положение публичной власти и граждан РФ «в целях восстановления социальной справедливости».

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в стране. Он считает, что так можно будет сэкономить бюджетные средства и обеспечить социальную дистанцию в региональных парламентах.