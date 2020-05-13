Жириновский предложил распрощаться с половиной депутатов в России

Если число депутатов в России сократить вдвое, то можно будет сэкономить бюджетные средства и обеспечить социальную дистанцию в региональных парламентах. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, выборы стоит проводить не чаще, чем раз в два или три года.

«Кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — написал Жириновский в Twitter.

Как написало РИА «Новости», политик обратился с таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Лидер ЛДПР аргументировал свою идею тем, что расстояние между депутатами в залах заседаний должно составлять не менее двух метров. Он отметил, что от сокращения числа парламентариев «ничего не изменится в стране, только лучше будет».

Ранее Жириновский заявил, что следует отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за пандемии. Он объяснил это тем, что ограничительные меры из-за коронавируса в некоторых регионах могут сохраниться до конца года.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что по этому вопросу у главы государства есть четкая позиция.