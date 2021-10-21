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    21 октября 2021, 22:11

    Путин объяснил, почему не задумывается о своей роли в истории

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он относится в своей роли в российской истории

    Ирэна Вороник

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он относится в своей роли в российской истории. Глава государства поделился, что вообще об этом не думает — и добавил, что говорит это абсолютно искренне.

    Путин объяснил, почему не задумывается о своей роли в истории

    «Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться — нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.

    В ходе форума, как сообщило «РИА Новости», Путин поделился некоторыми подробностями своей жизни. Например, признался, что «гоняет» на электромобилях по территории своей резиденции в Ново-Огарево. Президент отметил, что не видит особой разницы между электрокарами и обычными машинами.

    Также Путин рассказал о своих родителях. Он поделился, что они были очень простыми людьми, никогда не бравировали громкими лозунгами. Но при этом жили так, что всегда ощущалось: они действительно очень любили свою родину, с большим уважением относились к своей стране.