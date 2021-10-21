Путин объяснил, почему не задумывается о своей роли в истории

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он относится в своей роли в российской истории. Глава государства поделился, что вообще об этом не думает — и добавил, что говорит это абсолютно искренне.

«Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться — нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.

В ходе форума, как сообщило «РИА Новости», Путин поделился некоторыми подробностями своей жизни. Например, признался, что «гоняет» на электромобилях по территории своей резиденции в Ново-Огарево. Президент отметил, что не видит особой разницы между электрокарами и обычными машинами.

Также Путин рассказал о своих родителях. Он поделился, что они были очень простыми людьми, никогда не бравировали громкими лозунгами. Но при этом жили так, что всегда ощущалось: они действительно очень любили свою родину, с большим уважением относились к своей стране.