Простой стакан воды с сиропом доставлял удовольствие: друг Путина рассказал о его детстве

В школе, в которой учился будущий президент России Владимир Путин, была традиция дарить одноклассникам в день рождения сладости и игрушки. Каждый ученик дарил, что мог. Об этом сайту spb.kp.ru рассказал художественный руководитель студенческого театра Политеха Виктор Борисенко. Он знаком с главой государства уже 60 лет.

Борисенко уточнил, что в прошлом году подарил президенту книгу Евгения Водолазкина «Лавр». Путин со школы любит литературу и даже использует цитаты из произведений в своих выступлениях. В семье президента очень любили Антона Чехова. В доме было собрание сочинений этого писателя.

Владимир Путин, по словам одноклассника, очень любит фильмы «Щит и меч» и «Мертвый сезон». Нравится ему и классическая музыка — опера Мусорского «Борис Годунов» и сонаты Бетховена.

Он также сообщил, что Владимиру Путину в юности очень любил лимонад «Полюстрово с сиропом».

«Наверное, сегодня студентам даже трудно представить, что стакан простой воды с сиропом может доставлять удовольствие: все наши знакомые жили бедно», — сообщил Борисенко. В праздничные дни Владимир Спиридонович, отец главы государства, готовил «треску в томате».

Одним из главных жизненных уроков, которые получил российский президент, было уважение к другим людям. Родители, пережившие блокаду Ленинграда, знали, что самое главное — заботиться о других. Эти качества пригодились Путину в общении с людьми разного статуса.

Борисенко также припомнил случай, о котором рассказывал еще один его одноклассник Николай Алехов. Однажды вечером несколько пьяных амбалов пристали к школьникам и вытолкнули их из автобуса, чтобы разобраться. Среди учащихся был Владимир Путин.

«Дальше Коля и собравшиеся зрители наблюдали, как верзилы падали в снежные сугробы от маленького парнишки. Интерес зрителей упал, когда верзилы разбежались. Ребята сели в следующий автобус и поехали дальше», — рассказал худрук студенческого театра.

В седьмом классе Путин поразил одноклассников серьезным разбором исторического события. Он вообще отличался от других учащихся тонким пониманием причинно-следственной связи явлений.

О том, что одноклассник работает в КГБ Борисенко узнал случайно.

«Путин тогда всем нам рассказывал, что работает в военной прокуратуре. Но все мы знали, где он работает, но не говорили ему, раз ему это не нужно», — сообщил друг детства глав государства.

В целом, Владимир Путин был обычным мальчишкой — играл в прятки и мушкетеров, пел песни The Beatles. По словам Борисенко, и тогда, и сейчас, больше всего в людях он ценил порядочность.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет «проставляться» на свой день рождения. Он редко освобождает этот день от рабочих мероприятий. Поздравляют президента обычно по телефону или на встречах.