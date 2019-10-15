Новым министром стройкомплекса Подмосковья стал Владимир Локтев

Владимира Локтева назначили министром строительного комплекса Московской области. О его назначении объявил глава региона Андрей Воробьев во время заседания правительства.

«Наша стратегическая задача в срок и вовремя сдавать все бюджетные объекты», — обратился Воробьев к Локтеву.

Губернатор рассказал, что назначенный министром строительного комплекса Локтев работал первым заместителем министра строительного комплекса, заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры, а также трудился в муниципальных органах власти. Губернатор подчеркнул, что ждет от нового министра плодотворной работы.

Во время заседания Воробьев почтил память ушедшего из жизни 11 октября космонавта Алексея Леонова минутой молчания.

Ушел из жизни легендарный человек — Алексей Архипович Леонов, который не только космос покорил, но всю жизнь посвятил нашей стране, достижениям, вниманию к людям. Особо активную роль он занимал в Подмосковье. Неслучайно он имел статус почетного жителя Московской области. Человек, который нас поддерживал в самых разных делах. Вел большую, огромную общественную работу: работал с кадетами, студентами, школьниками Андрей Воробьев.

«Енот» из Зеленограда будет следить за дронами и беспилотниками по всему миру Подробнее

Также губернатор сообщил и о других кадровых изменениях.

Так, Дмитрий Пестов больше не является вице-губернатором региона. Воробьев поблагодарил его за ответственный подход к делу и пожелал успехов.

Новым вице-губернатором стал Игорь Тресков. Он будет отвечать за за благоустройство, переселение из аварийного жилья, мобилизационную подготовку. По словам губернатора, у Трескова большой опыт в вопросах решения задач дорожного хозяйства и бюджетного строительства.

Заместителем председателя правительства Московской области стал Евгений Хромушин. Он продолжит курировать сферу ЖКХ, рекультивацию полигонов ТБО. Теперь Хромушин будет отвечать еще за энергетику и госжилинспекцию.

Заместителем председателя правительства Московской области — руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области назначен Роман Каратаев. С 2015 года он занимал должность министра правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции. Теперь в зону его ответственности также войдет блок по ликвидации последствий ЧС.

Пост министра инвестиций и инноваций получила Наталья Егорова. Андрей Воробьев отметил, что у нее большой административный опыт. Несколько лет она работала в органах власти Московской области — в мингосуправления, администрации губернатора, министерстве экологии, министерстве ЖКХ. Губернатор выразил надежду, что Наталья Егорова поможет вывести работу с инвестициями и промышленностью в Подмосковье на новый уровень.