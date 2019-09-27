Министерство инвестиций и инноваций Московской области возглавила Наталья Егорова. Главу ведомства представили на семинаре в университете Сбербанка.

По словам Натальи Егоровой, у министерства много показателей, которые необходимо обеспечить. И под каждый должны составить дорожную карту. Также в планах у ведомства развитие индустриальных парков.

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«Нам необходимо понять, каким образом наполнить наши индустриальные парки, чтобы на их территории были не конкуренты, а промышленность или компании, которые обслуживают друг друга», — отметила Наталья Егорова.

Министр рассказала и про взаимодействие с предпринимателями. Так, бизнесмены должны получить соответствующий список услуг и сервисов.

Наталья Константиновна Егорова родилась в Ивановской области. Работала на руководящих должностях в различных коммерческих структурах. С 2014 года была советником министра государственного управления информационных технологий и связей Московской области. В 2019-м стала первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства региона.