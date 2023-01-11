11 января 2023, 17:08
Новый закон закрепит категории «платформенно занятых» россиян
Новую редакцию закона о занятости населения внесли на рассмотрение в Госдуму
На рассмотрение в Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения. В документе впервые закрепят категории самозанятых и платформенно занятых россиян, сообщили в пресс-службе нижней палаты Федерального собрания.
В Госдуме назвали представителями таких категорий таксистов и курьеров. Одним из авторов законопроекта выступил председатель ГД Вячеслав Володин.
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«Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые», — рассказали в пресс-службе.
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Авторы документа предложили оказывать услуги службы занятости в первоочередном порядке участникам СВО и членам их семей. Часть инициативы посвятили защите трудовых прав инвалидов, а в целом законопроект направлен на предотвращение безработицы в стране, добавили в Госдуме.
В министерстве труда рассказали, что в 2023 году у безработных россиян появится возможность обучиться новым профессиям для устройства на работу. В рамках нацпроекта «Демография» помощь окажут 140 тысячам соискателей.
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