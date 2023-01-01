Общество 01 января 2023, 16:26 Безработным россиянам дали надежду на освоение новых профессий в 2023 году Минтруд РФ: около 140 тысяч безработных смогут обучиться новым профессиям в 2023 году freepik

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Государственная поддержка безработных граждан в России продолжится и в 2023 году. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как отметил министр, несмотря на уход иностранных компаний из России уровень безработицы в стране снизился до 3,7% в ноябре 2022 года. Однако российские работодатели нуждаются в кадрах, которые быстро адаптируются к современным условиям и требованиям.

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«Поэтому в 2023 году продолжится бесплатное переобучение по нацпроекту „Демография“. Еще до начала обучения участник программы подписывает договор с будущим работодателем. В 2022 году по такой модели уже отучились 190 тысяч граждан, в будущем году получат новые знания почти 140 тысяч», — рассказал Котяков.

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Ранее президент Владимир Путин положительно оценил результаты социальной поддержки россиян. Он заявил, что уровень безработицы оказался ниже допандемийного уровня, что свидетельствует об устойчивом рынке труда.