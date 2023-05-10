Власть 10 мая 2023, 18:06 Новый объект навигационной системы Тихоокеанского флота могут построить на Сахалине Путин поручил Минобороны рассмотреть строительство объекта навигации ТОФ на Сахалине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового навигационного объекта Тихоокеанского флота (ТОФ) на Сахалине. Об этом сообщили на сайте Кремля в списке поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

«Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин)», — дал указание президент.

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Путин также поручил военному ведомству проработать вопрос передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области и определить источник финансирования строительства нового объекта навигации ТОФ.

Ответственным за выполнение задачи глава государства назначил министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства должен доложить о проделанной работе до 1 июля, уточнили на сайте Кремля.

Ранее Путин призвал не сбавлять темп работы по поручениям из послания Федеральному собранию. Президент попросил не терять качество проработки законопроектов, необходимых для решения задач.