10 мая 2023, 18:06
Новый объект навигационной системы Тихоокеанского флота могут построить на Сахалине
Путин поручил Минобороны рассмотреть строительство объекта навигации ТОФ на Сахалине
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового навигационного объекта Тихоокеанского флота (ТОФ) на Сахалине. Об этом сообщили на сайте Кремля в списке поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.
«Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин)», — дал указание президент.
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Путин также поручил военному ведомству проработать вопрос передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области и определить источник финансирования строительства нового объекта навигации ТОФ.
Ответственным за выполнение задачи глава государства назначил министра обороны Сергея Шойгу. Глава ведомства должен доложить о проделанной работе до 1 июля, уточнили на сайте Кремля.
Ранее Путин призвал не сбавлять темп работы по поручениям из послания Федеральному собранию. Президент попросил не терять качество проработки законопроектов, необходимых для решения задач.
Минобороны РФ
Россия
Владимир Путин
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