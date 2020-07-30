Новые санкции ввели против структур и граждан России и Китай

Евросоюз ввел новые санкции против компаний и граждан России, Китая и КНДР. Причиной введения ограничений называют некие кибератаки с российской и китайской сторон.

Под новые европейские санкции попадают главный центр спецтехнологий главного штаба Военных сил Российской федерации и четверо граждан нашей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper», — говорится в нормативных актах, опубликованных в журнал Евросоюза 30 июля.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении санкций против иностранных компаний. Пока ограничения действуют только в отношении физических лиц. Однако эксперты говорят о том, что такие «зеркальные» санкции не принесут ощутимого результата.