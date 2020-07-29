Государственная дума рассмотрит законопроект, расширяющий санкции против иностранных компаний. Что новый документ принесет всем членам международного сообщества и повлияет ли он на них вообще — об этом рассказал «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Речь идет о том, что санкции будут не только против физлиц, но и против компаний. То есть если зарубежный политик или бизнесмен попал под действие санкций, то есть ему запрещен въезд в страну, наложены какие-либо ограничения, то эти ограничения попадают и на компанию, владельцем котором он является. Это „зеркальная“ мера, которая вводится в ответ на действия наших западных партнеров», — пояснил Солонников.

На Западе ввели санкции не только в отношении отдельных россиян, но и против целых российских компаний.

«Например, это Дерипаска и его компании. И другие предприниматели, политики, которых преследуют не персонально, а вместе с их компаниями. Примерно такие же меры будет вводить Россия. Это, конечно, звучит красиво, но если посмотреть на реальную картину, то на самом деле эти санкции ничего не принесут», — уверен Дмитрий Солонников.

Такие санкции будут реально работать, если Россия отсоединится от мировой финансовой системы и будет самостоятельным игроком. А также перестанет зависеть от долларовой схемы.

«В таком случае санкции Запада будут влиять на нас меньше, и мы сможем принимать какие-то меры, которые они почувствуют. Если не „зеркальные“, то хотя бы какие-то более менее действенные. А пока, находясь внутри системы в положении подчинения, мы не можем ввести против ее игроков какие-либо санкции. Это как если бы ребенок, которого поставили в угол, отправлял родителей в другой угол. Такие „зеркальные“ меры», — пояснил Дмитрий Солонников.

Ранее стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому санкции применяются к компаниям, принадлежащим иностранцам, уже попавшим под индивидуальные ограничения. Иностранный гражданин должен владеть не менее 25% компании.