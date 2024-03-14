Важное 14 марта 2024, 16:41 Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России Путин поручил запустить новые нацпроекты по ключевым направлениям с 2025 года РИА «Новости»

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Новые национальные проекты по ряду ключевых направлений необходимо запустить в России с 2025 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что перед российскими властями стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны, формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населенных пунктов, а также развитию транспортной и другой инфраструктуры.

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«По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты», — указал Путин.

По словам президента, для старта новых нацпроектов в России создана достаточно устойчивая и надежная база. Тенденции, которые сейчас наблюдаются в отечественной экономике, дают основания полагать, что эти планы реализуемы, подытожил глава государства.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». Президент обратил внимание на значимость мер в этой сфере для повышения рождаемости.