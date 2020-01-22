Председатель Московского городского родительского комитета, и директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко поделился с телеканалом «360» своим мнением насчет новых министров труда, здравоохранения и просвещения.

По мнению эксперта, бывший министр просвещения Ольга Васильева лучше подходила для данной должности, чем Сергей Кравцов. «Васильева мне в этом плане больше нравилась, но с другой стороны он, по крайней мере, тему понимает», — указал Ткаченко.

Он также заявил, что про эти три министерства «говорили, что к ним было больше всего вопросов, что там скорее всего будет смена состава». Эксперт также выразил оптимизм по поводу увольнения главы Минтруда Максима Топилина: «За Минтруд я, честно говоря, очень рад, потому что у меня были очень серьезные претензии к нему».

По его словам, должности глав Минздрава и Минпросвещения — самые «расстрельные», а Веронику Скворцову и Ольгу Васильеву в любом случае бы сместили. Он выразил им сочувствие, однако сообщил, что не был удивлен.

«У Васильевой очень серьезная ситуация была, поскольку ее ведомство разделили на три министерства, ее на самом деле лишили ресурсов», — подчеркнул Ткаченко.

Он также сказал, что есть «надежда, что будет лучше», а перестановки в Кабинете министров назвал «естественной заменой». «Есть новые задачи, соответственно новая кровь должна быть, новые мысли и новые люди», — заявил эксперт, добавив, что старые люди имеют «некую закостенелость, некий шаблон».

Как сообщалось ранее, во вторник 21 января был утвержден новый состав Правительства России.