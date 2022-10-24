Новую категорию освобожденных от мобилизации предложили ввести в России | 360°

Власть 24 октября 2022, 09:56 Новую категорию освобожденных от мобилизации предложили ввести в России Госдума предложила освободить от мобилизации мужчин с двумя детьми и беременной женой РИА "Новости"

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Депутаты Государственной думы Сергей Каргинов и Иван Сухарев выступили с идеей освободить от мобилизации мужчин с двумя детьми, у которых жена в данный момент находится в положении. Они направили обращение первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Депутаты в связи с объявленной РФ частичной мобилизацией попросили представить официальную позицию правительства на предложение внести изменения в законодательство, которое регулирует процесс мобилизационной подготовки и мобилизации по всей стране.

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«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — сказано в обращении.

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Категории граждан, которые подпадают под отсрочку от призыва по мобилизации, перечислены в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В частности, это мужчины с четырьмя и более детьми младше 16 лет, мужчины с тремя детьми до 16 лет и беременной женой, а также федеральные законодатели и другие.