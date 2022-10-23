Россиянам объяснили, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц | 360°

Армия 23 октября 2022, 15:42 Россиянам объяснили, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц «Объясняем.рф»: Путин подписал поручение соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным РИА "Новости"

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Каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц вне зависимости от места службы. Об этом сообщил официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ» в своем Telegram-канале.

«Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации», — говорится в сообщении.

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Оплачены так же будут периоды подготовки и обучения военнослужащего. Выплаты зачисляются с момента внесения в списки личного состава воинской части.

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Ранее стало известно, что, в случае отмены решения о призыве по мобилизации, гражданин получит выплату от Минобороны за период военной службы. Об этом сообщила горячая линия, посвященной частичной мобилизации в России.

На сайте «Объясняем.РФ» запустили чат-бот с массой ответ на самые популярные вопросы про мобилизацию. Он доступен на популярных социальных платформах — «ВКонтакте», Telegram и Viber.