    05 января 2020, 03:58

    Новогоднее обращение Путина стало самой популярной передачей 31 декабря

    Кирилл Фролов

    Новогоднее поздравление президента Владимира Путина остается самой популярной программой в эфире российских телеканалов 31 декабря. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
    Новогоднее обращение Путина стало самой популярной передачей 31 декабря

    Больше всего зрителей посмотрели выступление главы государства в эфире Первого канала: 35,3% россиян, включивших телевизор, или 15,3% от общего числа граждан.

    Учитывались телезрители старше четырех лет, живущие в средних и крупных городах с населением более 100 тысяч человек.

    На канале «Россия 1» обращение Путина посмотрели 23,76% или 10,34% от общего числа.

    По сравнению с предыдущим годом доля зрителей Первого канала увеличилась (тогда было 33,1% и 14,5% соответственно), а «России 1» — уменьшилась (годом ранее было 27,6% и 12,2%).

    В новогоднем обращении Владимир Путин назвал нынешнее время бурным и противоречивым, добавив, что в основе достижения любых целей лежит единство россиян. Также президент рассказал о юбилее Победы, который будет отмечаться в 2020 году.