Новогоднее обращение Путина стало самой популярной передачей 31 декабря

Больше всего зрителей посмотрели выступление главы государства в эфире Первого канала: 35,3% россиян, включивших телевизор, или 15,3% от общего числа граждан.

Учитывались телезрители старше четырех лет, живущие в средних и крупных городах с населением более 100 тысяч человек.

На канале «Россия 1» обращение Путина посмотрели 23,76% или 10,34% от общего числа.

По сравнению с предыдущим годом доля зрителей Первого канала увеличилась (тогда было 33,1% и 14,5% соответственно), а «России 1» — уменьшилась (годом ранее было 27,6% и 12,2%).

В новогоднем обращении Владимир Путин назвал нынешнее время бурным и противоречивым, добавив, что в основе достижения любых целей лежит единство россиян. Также президент рассказал о юбилее Победы, который будет отмечаться в 2020 году.