Владимир Путин пожелал россиянам взаимопонимания в семьях в Новом году

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал настоящее время бурным и противоречивым, но, по словам главы государства, жители России в силах сделать так, чтобы их жизнь менялась только лучшему. Президент пожелал каждому дому взаимопонимания, которое поможет преодолеть все трудности.

«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — заявил президент.

Глава государства выразил мнение, что от усилий каждого человека зависит настоящее и будущее всей страны и новых поколений. Путин подчеркнул, что в основе достижения любых целей лежит единство россиян.

Президент напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Путин отдельно поздравил фронтовиков и тружеников тыла — тех, кто прошел через тяжелейшие испытания в годы войны.

Путин отметил, что в празднике Нового года жители России в первую очередь ценят теплоту человеческих отношений и дружеского общения, стремясь сделать для других что-то важное и полезное. Президент заметил, что внутри каждой семьи существуют свои новогодние традиции, но всех в этот день объединяет атмосфера добра и заботы.

Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый Владимир Путин.

Первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. Уже совсем скоро Новый год наступит в Якутии, на Сахалине и Курилах, в Магаданской области, в Хабаровском крае и Приморье.