Новое основание для лишения прав предложили в общественной палате

Поводом для лишения прав начинающих водителей может стать совершение ими трех и более ДТП. Такое предложение выдвинул первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Петров направил выдвинутую им инициативу начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его „права“ подлежат аннулированию», — написал он, добавив, что у начинающего водителя должен появиться повторный шанс сдать экзамен в органах ГИБДД.

Петров предположил, что неопытные водители сильно влияют на безопасность на дорогах. Молодые или только что получившие права автомобилисты начинают ездить быстрее, чем им на самом деле позволяют их знания, что и приводит к авариям.

Зампред ОП также отметил, что сейчас правила почти никак не выделяют статус неопытного водителя, хотя именно они должны быть особенно собранными и внимательными на дорогах.