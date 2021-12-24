Два человека пострадали в аварии на Ставрополье из-за неопытного водителя

В Буденновском округе Ставрополья 18-летний водитель врезался в дерево. В результате аварии он получил тяжелые травмы, как и его пассажир. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла 23 декабря, недалеко от села Добровольное, уточнил newstracker.ru. Молодой человек получил права шесть месяцев назад, а осенью купил автомобиль ВАЗ-211440.

Во время движения водитель не удержал машину на проезжей части и врезался в дерево.

По факту аварии проводится проверка.