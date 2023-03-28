Власть 28 марта 2023, 14:18 Новак заявил о востребованности российских энергоресурсов на азиатском рынке Вице-премьер Новак: российские уголь, газ, нефть востребованы на азиатском рынке РИА «Новости»

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Российская Федерация уверена в том, что ее сжиженный природный газ (СПГ), газ, нефть, нефтепродукты и уголь пользуются спросом на рынке с большими темпами роста. Речь идет об Азии. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Учитывая, что азиатский рынок растет более высокими темпами с точки зрения потребления и вообще экономики, мы уверены, что наша продукция будет востребована. Это и нефть, и газ, и нефтепродукты, и сжиженный газ, и уголь», — сказал Новак.

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По его словам, Россия готова поддерживать Азию ради совместных интересов по энергетической безопасности. Вице-премьер добавил, что российские энергоресурсы пользуются спросом по всему миру.

Новак также сообщил, что экспорт нефти в Индию в прошлом году увеличился в 22 раза, а в Китай — на 8%. На большой объем своповых поставок газа и нефти из России в этом году надеется Иран. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Эхсан Хандузи.