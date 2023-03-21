Мир 21 марта 2023, 07:51 Иран заявил, что ждет огромных объемов свопов нефти и газа из России Министр Хандузи: Иран рассчитывает на огромные объемы свопов нефти и газа из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иран надеется, что получит в этом году большие объемы своповых поставок газа и нефти из РФ. Такое заявление сделал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью РИА «Новости».

По его словам, за короткий срок некоторые из соседей республики вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном.

Реклама

«Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок. Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа», — сказал он.

Реклама

Российский вице-премьер Александр Новак говорил в феврале 2023 года, что российская и иранская стороны продолжают обсуждать тему своповых операций с газом и нефтью. Переговоры о механизмах реализации и маршрутах таких поставок велись еще в октябре 2022-го.

Тогда представители двух стран хотели подписать соглашение до конца года. Новак отмечал, что на первом этапе договор с Ираном мог предполагать до десяти миллиардов кубометров газа и пять миллионов тонн нефти в год.