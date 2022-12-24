Власть 24 декабря 2022, 21:17 Новак заявил о невозможности отрезать Россию от мирового рынка энергоресурсов Вице-премьер Новак: Россию невозможно отрезать от мирового рынка энергоресурсов Pxhere

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Энергоресурсы из России невозможно заместить или отрезать от мирового рынка, так как существовать без них мир не сможет. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в разговоре с ТАСС.

Новак счел очевидным, что в дальнейшем потребление энергоресурсов будет только расти. Поэтому он не может представить, как мировая экономика обойдется без энергоресурсов из России.

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«Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи», — сказал российский вице-премьер.

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Россия — крупнейший энергетический игрок, добавил Новак. По его словам, Россия поставляет 20% от мирового экспорта газа, более 20% нефти. Также страна третья в мире по поставкам угля, заметил вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что российские энергоресурсы востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Поставки сырья, по его словам, будут переориентированы в Азию, Африку и Латинскую Америку.