Власть 23 декабря 2022, 11:11 Россия переориентирует нефтепотоки в Азию, Африку и Латинскую Америку Вице-премьер Новак: РФ переориентирует поставки энергоресурсов на рынки АТР и других стран

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Энергоресурсы России востребованы в мире, нефтепотоки переориентируют в Азию, Африку и Латинскую Америку. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, без российских энергоресурсов сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Поставки сырья переориентируют на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

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Вице-премьер напомнил, что ответные меры на введение потолка цен на нефть предполагают запрет на направление нефтепотока в поддерживающие ограничения страны.

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Кроме того, Новак допустил сокращение объемов добычи нефти в ответ на потолок цен. По его словам, Россия готова снизить добычу нефти в начале следующего года примерно на 5–7%.

Ранее зависящим от российского газа странам ЕС предсказали сложную зиму. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.