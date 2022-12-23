Власть 23 декабря 2022, 11:09 Новак заявил, что Россия против ценовых потолков на нефть и других ограничений в этой сфере Вице-премьер Новак: Россия выступает против ценового потолка на нефть и других ограничений Пресс-служба Кремля

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Россия против любых санкций, касающихся энергетической сферы. В частности, она против ценовых потолков на нефть. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не приемлем любые вмешательства в энергетические рынки, вообще в целом в рыночные инструменты», — сказал он.

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По его словам, такие ограничения приведут лишь к инфляции и дефициту. Те государства, которые выступили за потолок цен на нефть, вредят сами себе.

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Вице-премьер сообщил, что российская сторона запретила продавать нефть и нефтепродукты тем, кто будет требовать соблюдения ценового потолка. Новак добавил, что Россия может уменьшить добычу нефти на 500–700 тысяч баррелей в сутки уже в начале следующего года.

Страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение с начала декабря 2022 года потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.