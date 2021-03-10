Вице-премьер Абрамченко: выплаченный «Норникелем» штраф направят на улучшение экологии

Дочернее предприятие «Норникеля» — НТЭК — возместило ущерб окружающей среде от аварии с разливом дизельного топлива в Норильске. В правительстве РФ заметили, что не оставят без внимания «ни одно нарушение в сфере экологии».

С таким заявлением выступила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она добавила, что необходимо не только вести планомерную работу по ликвидации последствий таких аварий, но и не допускать их.

«Ключевое — это своевременная модернизация производств, применение наилучших доступных технологий, безукоризненное выполнение природоохранного законодательства», — сказала Абрамченко.

В ближайшее время кабмин подготовит и представит на утверждение предложения по использованию поступивших от штрафа «Норникелю» средств. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина их пустят на целевые экологические проекты.

«Прежде всего, речь идет об улучшении экологической ситуации в городе и регионе», — заключила Виктория Абрамченко.

Глава государства на совещании с членами правительства поручил обеспечить использование средств, в первую очередь, на улучшение экологической ситуации в самом Норильске и прилегающей территории. По мнению Путина, использовать такие ресурсы «сразу» в одном регионе эффективно удастся вряд ли. Поэтому их лучше направить на решение экологических проблем в целом.

Суммы выплаченного НТЭК штрафа составила 146,2 миллиарда рублей. Дизельное топливо в Норильске разлилось 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3. Из-за повреждения одного из резервуаров произошла утечка порядка 21 тысячи тонн нефтепродуктов.