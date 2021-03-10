«Норникель» выплатил рекордную сумму ущерба за разлив топлива в Норильске

НТЭК, входящая в ГК «Норникель», выплатила 146,2 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде от аварии с разливом дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщили на сайте компании.

Разлив дизтоплива произошел в Норильске 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан. Один из резервуаров получил повреждение, что привело к утечке около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

«Норникель» пытался оспорить сумму ущерба, назначенную Росприроднадзором. Ведомство оценило ущерб почти в 148 миллиардов рублей. Компания провела собственную экспертизу, по результатам которой назвала сумму ущерба в семь раз меньше. Но Арбитражный суд Красноярского края в итоге все-таки обязал компанию выплатить 146,2 миллиарда рублей.

Из выплаченной суммы почти 145,5 миллиарда рублей направили в федеральный бюджет, еще около 685 миллионов рублей выплатили на возмещение вреда муниципальному образованию Норильска.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин ранее в марте во время визита на предприятия компании рассказал о планах по восстановительным работам на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский».