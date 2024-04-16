Важное 16 апреля 2024, 12:35 «Никогда не анонсируем». Песков ответил на вопрос о возможных отставках губернаторов Песков: Кремль никогда не анонсировал кадровые перестановки среди губернаторов РИА «Новости»

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Назначения и отставки губернаторов в России всегда проходили без предварительного публичного оповещения в Кремле. Подход властей не изменится, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки — и не будем делать этого сейчас», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.

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Его попросили прокомментировать статью «Коммерсанта» о том, что кадровые перестановки среди губернаторов произойдут не раньше инаугурации президента. Полномочия глав Астраханской и Волгоградской областей и других регионов истекут в 2024 году.

Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин продолжил активно заниматься региональной проблематикой, губернаторский корпус тоже интенсивно трудится. Предстоит еще много работы.

На брифинге пресс-секретарь Путина анонсировал его встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщил RT. Мероприятие пройдет в Кремле.