16 апреля 2024, 12:35
«Никогда не анонсируем». Песков ответил на вопрос о возможных отставках губернаторов
Песков: Кремль никогда не анонсировал кадровые перестановки среди губернаторов
Назначения и отставки губернаторов в России всегда проходили без предварительного публичного оповещения в Кремле. Подход властей не изменится, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».
«Мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки — и не будем делать этого сейчас», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.
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Его попросили прокомментировать статью «Коммерсанта» о том, что кадровые перестановки среди губернаторов произойдут не раньше инаугурации президента. Полномочия глав Астраханской и Волгоградской областей и других регионов истекут в 2024 году.
Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин продолжил активно заниматься региональной проблематикой, губернаторский корпус тоже интенсивно трудится. Предстоит еще много работы.
На брифинге пресс-секретарь Путина анонсировал его встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщил RT. Мероприятие пройдет в Кремле.
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