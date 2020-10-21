Никита Михалков стал Героем Труда

Высшей степенью отличия Михалкова отметили «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу», — указано в документе.

О присвоении звания известному советскому и российскому актеру и кинорежиссеру стало известно в день его рождения. Михалков 21 октября отмечает 75-летие. Он родился в Москве в 1945 году, учился в Щукинском училище, откуда его исключили на четвертом курсе, а в 1971-м окончил ВГИК. В 1980-е Михалкова удостоили звания народного артиста РСФСР, а в 1994-м он получил «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». Михалков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Звание Героя Труда присваивается гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом в достижении выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, которая направлена на обеспечение благополучия и процветания России.