Михалков рассказал, как будучи пьяным потерял статуэтку «Оскар»

Российский режиссер Никита Михалков в рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал, как будучи пьяным потерял статуэтку «Оскар», которую получил за фильм «Утомленные солнцем» в 1994 году.

Сценарист признался, что в вечер вручения премий очень переживал. На тот момент он три раза попадал в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и ни разу не выиграл. Режиссер боялся, что и четвертая попытка окажется безуспешной. Чтобы успокоить себя, он постоянно заходил в бар и пил виски. Даже маленькая дочь Надя заметила переживания отца, информирует «Экспресс газета».

«Ну что ты так нервничаешь? Мы что, корову проигрываем?», — вспомнил слова наследницы Михалков.

В результате кинематографист получил долгожданную премию и на радостях выпил еще. По возвращении с церемонии он обнаружил, что статуэтки нет. Продюсер был так пьян, что забыл ее в машине. Никто не помнил, в каком автомобиле ехал Михалков.

«Абсолютно русская история!» — посмеялся он.

В скором времени «Оскар» нашелся. Режиссер не уточнил, как именно разыскал свою награду.