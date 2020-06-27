    27 июня 2020, 08:10

    Российским дипломатам в США начали угрожать после фейковой публикации NYT о боевиках в Афганистане

    Андрей Иванов

    Газета New York Times опубликовала лживую статью о том, что Россия якобы финансировала боевиков в Афганистане. После этого в адрес российских дипломатов в Вашингтоне посыпались угрозы.
    Российским дипломатам в США начали угрожать после фейковой публикации NYT о боевиках в Афганистане

    «Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении российского посольства в США.

    Российская дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозу жизни. В посольстве призвали американские власти принять меры и выполнять международные обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях.

    Ранее конгрессмены-республиканцы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию в финансировании «Талибана»*. В российском посольстве все подобные обвинения в адрес Москвы отрицали не раз.

    *«Талибан» — запрещенная в России организация.