Российским дипломатам в США начали угрожать после фейковой публикации NYT о боевиках в Афганистане
«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении российского посольства в США.
Российская дипмиссия обратилась к изданию с требованием прекратить создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозу жизни. В посольстве призвали американские власти принять меры и выполнять международные обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Ранее конгрессмены-республиканцы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию в финансировании «Талибана»*. В российском посольстве все подобные обвинения в адрес Москвы отрицали не раз.
*«Талибан» — запрещенная в России организация.