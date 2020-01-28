Нетаньяху отказался от парламентского иммунитета в Израиле

О своем решении Нетаньяху заявил на личной странице в Facebook.

«Несколько минут назад я сообщил спикеру Кнессета о том, что я отозвал запрос об иммунитете … Теперь я не позволю моим политическим оппонентам использовать этот вопрос для вмешательства в исторический процесс, который я веду», — пояснил премьер-министр.

Нетаньяху сделал публикацию за несколько часов до формирования комиссии, которая рассмотрела бы его запрос в Кнессете.

В начале января Биньямин Нетаньяху решил попросить у парламента Израиля защиту от преследования по трем уголовным делам.