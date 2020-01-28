Нетаньяху отказался от парламентского иммунитета в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от своего запроса на предоставление иммунитета от судебного преследования. Ранее против политика возбудили три уголовных дела. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на The Times of Israel.
О своем решении Нетаньяху заявил на личной странице в Facebook.
«Несколько минут назад я сообщил спикеру Кнессета о том, что я отозвал запрос об иммунитете … Теперь я не позволю моим политическим оппонентам использовать этот вопрос для вмешательства в исторический процесс, который я веду», — пояснил премьер-министр.
Нетаньяху сделал публикацию за несколько часов до формирования комиссии, которая рассмотрела бы его запрос в Кнессете.
В начале января Биньямин Нетаньяху решил попросить у парламента Израиля защиту от преследования по трем уголовным делам.