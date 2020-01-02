Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности

В ноябре генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о том, что предъявит Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

После этого представители правозащитных организаций подали иск в республиканский Высший суд справедливости, чтобы запретить Нетаньяху занимать пост в правительстве после выборов, назначенных на 2 марта.

Сам политик неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения. Решение генпрокурора он назвал «попыткой переворота».

Главу израильского правительства подозревают в предоставлении льгот владельцам СМИ на сотни миллионов долларов в обмен на лояльное освещение своей работы и подарки.

Парламентские выборы 2 марта станут третьими за 11 месяцев. Кнессет утвердил закон о самороспуске в декабре 2019 года — после того, как ни Нетаньяху, ни его оппонент, лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, не смогли создать правительство за отведенное по закону время. До выборов Нетаньяху остается исполняющим обязанности премьер-министра.