Несколько пособий увеличат с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому со следующего месяца размер социальных выплат некоторым гражданам повысится на 4,9%. Речь идет в том числе о пособиях для ветеранов, чернобыльцев, инвалидов, героев России, а также пострадавших на производстве.

Повысится размер единовременных выплат при рождении ребенка, постановке женщин на учет в клиниках в ранние сроки беременности, при передаче ребенка на воспитание в семью. Также проиндексируют ежемесячные пособия по уходу за ребенком, сообщили в кабмине.

Проиндексируют выплаты и беременным женам военнослужащих, проходящим службу по призыву. Об этом написала «Политика сегодня».

Власти Подмосковья ранее продлили срок перехода на карту «Мир» для всех жителей, которые получают пособия и выплаты на банковские карты, до 1 июля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.