Всем жителям Подмосковья продлили срок перехода на карту «Мир». На эту карту приходят пособия, выплаты и пенсии. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Срок перехода на карту „Мир“ у нас продлен до 1 июля 2021. До конца июня всем жителям Подмосковья, которые получают федеральные пособия и выплаты на банковские карты, необходимо оформить карты платежной системы „Мир“, либо открыть банковский счет, не предусматривающий осуществления операций с использованием платежных карт», — рассказала министр.

Она отметила, что только на карту «Мир» будут переведены: ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет, выплаты безработным, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и пенсии.

Также Фаевская рассказала, что в 2021 году изменился порядок выплаты ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Сейчас в Московской области выплаты получают 116 тысяч детей. Заявления на перерасчет можно будет подать только с 1 апреля. Если положена повышенная выплата в размере 75% или 100%, то она будет пересчитана, начиная с 1 января 2021 года.