«Несерьезно, честно». Депутат раскритиковал идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

Тренера Этери Тутберидзе можно как-нибудь наградить за победу ее подопечной Анны Щербаковой на чемпионате мира, но точно не присвоением звания Героя России. Мнением поделился депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя», — привел его слова «Чемпионат.com».

Депутат напомнил, что Героя России присуждают людям, которые ценой своей жизни защитили родину. Он понимает желание оказаться на страницах СМИ: чем громче заявление, тем «больше его подхватят».

Лебедев предложил отметить победу каким-то образом, существуют различные награды, но не Герой России. Политик призвал прекратить «заниматься подобными глупостями».

«Песню „Катюша“, под которую люди умирали, защищая родину, мы предлагаем выставить в качестве гимна спортсменов. Несерьезно, честно», — сказал Лебедев.

Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция, 26 марта. Результат спортсменки — 233,17 балла. Еще две россиянки — Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — заняли вторую и третью ступени призового пьедестала в одиночном катании. Чемпионат мира в Швеции стал для Щербаковой и Трусовой дебютным соревнованием такого масштаба на взрослом уровне.

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Тутберидзе достойна звания Героя России после успехов ее подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина тоже не оценила эту идею, писала «Газета.ru». Она предложила не разбрасываться этими званиями.