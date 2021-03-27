Российские фигуристки заняли все призовые места на чемпионате мира

Россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Спортсменки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании.

После короткой программы лидировала Щербакова, которая взяла золотую медаль с результатом 233,17 балла. В произвольной программе россиянка была второй, напомнило РИА «Новости».

Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, у которой 220,46 балла. Бронзу — Александра Трусова (217,20). После короткой программы она была 12-й, но в произвольной программе оказалась лучшей и набрала 152,38 балла.

Чемпионат мира в Швеции стал для Щербаковой и Трусовой дебютным соревнованием такого масштаба на взрослом уровне.

В парном катании первыми тоже стали россияне.

По решению Спортивного арбитражного суда российские фигуристы выступают на ЧМ под названием Figure Skating Federation of Russia и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет триколора и герба, а награды им вручают под тему из 1-го концерта Петра Чайковского.