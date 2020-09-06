«Неоправданный риск»: Путин объяснил свой июньский совет артистам отказаться от концертов

Российский лидер отметил, что на вопрос, можно ли возобновлять массовые мероприятия, должны ответить специалисты.

«Если они считают, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно. Этот риск я считаю неоправданным», — пояснил президент России.

Он подчеркнул, что рисковать своим здоровьем ради сохранения квалификации нельзя. Чтобы не утратить мастерство, есть другие способы: репетиции для музыкантов и тренировки для спортсменов.

Я понимаю, что они сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности. Но мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизнь», — сказал Владимир Путин. Он предложил всем еще немного подождать, потому что в скором времени жизнь вернется в обычное русло.

Встреча президента России Владимира Путина с деятелями российской культуры в формате видеоконференции прошла 6 июня. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев попросил российского лидера о возможности снова начать выступления оркестра. Тогда Владимир Путин ответил, что артисты могут репетировать, но перед организацией концертов и выступлений нужно проконсультироваться со специалистами.

Запрет на проведение массовых мероприятий в России начал действовать с марта. Тогда же Министерство культуры прекратило работу всех государственных театров. Это сделали из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день учреждения культуры Москвы и Санкт-Петербурга разрешили открыть. Проведение массовых мероприятий разрешили в ряде регионов, но с введением новых правил: ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции. Некоторые субъекты сохранили действующий запрет на концерты и выступления с большим количеством зрителей.