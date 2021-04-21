«Некоторые получили по шапке». Политолог спрогнозировал отставки после послания Путина

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию много говорил о внутренней политике. В частности, в некоторых своих высказываниях о происходящем в стране был жесток. Поэтому политолог Наталья Елисеева в эфире «360» предположила, что в ближайшее время произойдет ряд отставок.

«В каких-то высказываниях президент был достаточно жесткий, хотя и пытался сгладить свою позицию, но некоторые сидящие в зале получили по шапке. Безусловно, фамилии не были названы. Но я полагаю, что в дальнейшем — либо сегодня вечером, либо завтра, либо в течение месяца — мы можем увидеть какие-то конкретные заявления. На встрече Госсовета или на каком-нибудь другом совещании. Вплоть до отставок. Такие варианты тоже могут быть», — сказала Елисеева.

По ее мнению, отставки могут произойти в губернаторском корпусе. Также она обратила внимание на то, как Путин прокомментировал международную ситуацию и предупредил оппонентов о возможном ответе России.

«Президент сказал довольно четко: мы все видим, мы все отслеживаем, мы все знаем, и у нас есть четкое понимание о недопустимости каких-либо действий. Как только эта грань будет перейдена, Россия ответит очень жестко», — отметила эксперт.

По ее словам, послание было ориентировано и на простых граждан. Они хотели услышать ответы на вопросы: как жить дальше, что делать с экономической ситуацией, что делать с социальной сферой, что делать с долгами, как регионы будут развиваться.

«Самое важное — то, что людям нужна уверенность в будущем. Президент сегодня ее подтвердил. Что у нас все будет хорошо, мы все сможем», — заключила политолог.