Власть 21 февраля 2023, 23:46 «Недруг хуже, чем враг». Захарова отреагировала на обращение Байдена к россиянам Захарова вспомнила слово «недруг» после обращения Байдена к россиянам РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что НАТО и Запад не являются врагами России. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

«Байден: „Я обращаюсь к вам, россияне. НАТО и Запад вам не враг, как Путин сказал сегодня“. В русском языке есть замечательное слово „недруг“. Оно хуже, чем враг», — написала дипломат.

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Ранее Байден посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он пообещал передать Киеву новый пакет помощи. Из украинской столицы американский лидер отправился в Польшу.

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Во время своего пребывания в Варшаве Байден сделал ряд громких заявлений. Как утверждает глава Белого дома, ни США, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию. Он попытался оспорить слова президента России Владимира Путина о вынужденном характере СВО.

Ранее сообщалось, что глава государства внес в Госдуму проект закона о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Депутаты рассмотрят документ 22 февраля.