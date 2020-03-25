Путин обратился к россиянам из-за коронавируса. Главное

Россия, как и остальной мир сейчас борется с коронавирусом. В стране подтверждено 658 случаев заболевания. В связи с этим президент Владимир Путин обратился к россиянам. «360» вел онлайн-трансляцию его выступления.

16:43. «Все меры, которые мы принимаем и будем принимать, дадут результат, если мы проявим сплоченность, если государство, общество, граждане будут действовать вместе. Если сделаем всем, что зависит от нас».

Надо помнить о личной ответственности перед близкими и теми, кто живет рядом, кому нужна наша поддержка Владимир Путин.

16:41. Деньги, полученные от этих налоговых мер, пойдут на помощь людям, столкнувшимся с безработицей и оказавшимся на больничном, семьям.

16:40. Президент предложил облагать налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

«Это потребует корректировки договоров с другими странами. Если иностранные партнеры не примут это, Россия выйдет из договоров в одностороннем порядке».

На проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше одного миллиона рублей будет введен налог в 13%.

16:38. Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ. Это касается работающих на малый и средний бизнес.

Источник фото: телеканал «360»

16:35. Путин сказал о необходимости помочь бизнесу, который наиболее пострадал от эпидемии.

«[Предлагаю] компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие шесть месяцев, а микропредприятиям еще и дать отсрочку по страховым взносам».

Эти предприятия должны получить отсрочку на шесть месяцев в банках. Предприятия защитят от банкротства. Для этого Путин предложил ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов по банкротству и взыскания долгов.

16:34. Ипотечники смогут рассчитывать на кредитные каникулы.

«Если человек попал в сложную ситуацию и доход сократился на 30%, у него должно быть право приостановить выплаты без санкций»

16:32. В России поддержат тех, кто находится на больничном или потерял работу из-за коронавируса.

«Предлагаю установить норму выплаты по больничному исходя из суммы не менее одного МРОТ. Пока норма будет до конца года, потом примем решение исходя из ситуации».

Пособие по безработице Путин предложил увеличить до 12130 рублей, уровня МРОТ.

16:29. Президент пообещал поддержать семьи с детьми.

«Предлагаю в ближайшие три месяца с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно по пять тысяч на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно ежемесячно».

Выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, которые должны были начаться в июле, организуют на месяц раньше.

16:28. Ветераны и труженики тыла получат выплату к 75-летию Победы в 75 и 50 тысяч рублей до майских праздников, уже в апреле.

16:27. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются, будут продлеваться в ближайшие шесть месяцев автоматически, без справок и хождений по инстанциям.

16:25. Следующая неделя будет нерабочей. Путин объявил, что с 28 марта по 5 апреля будут работать только представители отдельных отраслей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты.

«Медицинские учреждение, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работы. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни».

16:24. Голосование по поправкам в Конституцию перенесут.

«Только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей и специалистов, примем решение о новой дате голосования».

16:22. Путин назвал главным приоритетом жизнь и здоровье граждан России.

«Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее распространение в нашу страну объективно невозможно. То, что мы можем и уже делаем, — работать профессионально и на опережение».

16:20. Выступление началось.

Только за сутки стало известно о новых 163 случаях болезни. COVID-19 подтвердили у людей из 20 регионов стран. Однако большинство из них (120) — жители Москвы. В связи с этим столичные власти усилили меры по борьбе с вирусом.

В прошедший вторник Владимир Путин приехал в инфекционную больницу в Коммунарке . Именно там лежат пациенты с подозрением на коронавирус. Также президент провел два совещания, которые посвятил проблемам с COVID-19.