Власть 08 сентября 2023, 23:28 Небензя указал на «могилизацию», которую ведет киевский режим на Украине Постпред при ООН Небензя: мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией» РИА «Новости»

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Повальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», большинство граждан понимает исходящую от правительства страны угрозу. Такое мнение высказал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его процитировал ТАСС.

«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — заявил Небензя.

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Постпред России в очередной раз указал, что НАТО на Украине ведет гибридную сражение с Россией «до последнего украинца». Украинцы начинают заканчиваться и не хотят попадать в «мясорубку», отметил Небензя и добавил, что военкомы готовы ловить и отправлять в зону боевых действий кого угодно.

Киевский режим сделал студентам «выгодное» предложение — бесплатное обучение в обмен на вступление в ряды ВСУ.